Maria Elena Boschi clamoroso | chi è il suo nuovo uomo

Maria Elena Boschi avrebbe un nuovo uomo nella sua vita. Dopo la fine della storia con l’attore Giulio Berruti, la capogruppo di Italia Viva si sarebbe concessa una cena romantica per il suo 45esimo compleanno, insieme a Roberto Vaccarella. La notizia circola da qualche giorno e sembra che tra i due ci sia già una certa complicità. Boschi, che di recente ha mantenuto il riserbo, non ha ancora confermato ufficialmente, ma gli occhi degli amici sono puntati su di lei.

Maria Elena Boschi avrebbe una nuova relazione dopo la fine della storia con l'attore Giulio Berruti: la capogruppo di Italia Viva, per il suo 45esimo compleanno, avrebbe deciso di festeggiare con una cena romantica insieme al nuovo compagno, Roberto Vaccarella. La coppia è stata avvistata a Roma dai fotografi del settimanale Chi poco prima dell'ingresso nel ristorante. L'ex ministra e l'avvocato romano, fuori dal giro del gossip e meno noto al pubblico, si starebbero frequentando da circa cinque mesi. Dalle foto scattate dai paparazzi, si vedrebbe la Boschi che raggiunge l'uomo sotto casa sua, in zona Parioli, per poi salire nell'appartamento di Vaccarella e uscirne mezz'ora dopo abbracciata a lui.

