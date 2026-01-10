Maltempo e mareggiate danni sul lungomare Di Cocco | Ora accelerare con gli interventi

Da latinatoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo e le mareggiate continuano a causare danni sul lungomare della provincia di Latina. Nonostante alcune fasi di parziale miglioramento, la situazione rimane critica. Di Cocco invita a accelerare gli interventi di manutenzione e tutela, per fronteggiare efficacemente gli effetti delle intemperie e preservare il patrimonio costiero della zona.

Il maltempo, anche se con qualche piccolo periodo di tregua, sembra non voler abbandonare la provincia di Latina in questo inizio di nuovo anno. Pioggia e vento si sono abbattuti in questi giorni anche sul territorio pontino e gli effetti delle ultime mareggiate sul lungomare di Latina si sono. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Le mareggiate provocano danni alla spiaggia del lungomare sud [VIDEO]

Leggi anche: Mareggiate e pini, gli interventi: "Lavori per ripascimento e duna"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Mare in tempesta e vento fortissimo su Marina di Pisa. Onde alte fino a 5 metri; Mareggiate, allerta arancione sulla costa apuana. A Massa chiusi gli accessi al mare; Allerta meteo: violenta mareggiata in corso, chiuso in Calabria un lungomare; Maltempo in Calabria, chiuso il lungomare di Fuscaldo per forte mareggiata.

maltempo mareggiate danni lungomareMaltempo, in Calabria è ancora “allerta gialla”. Forti venti e mareggiate tra Paola e Fuscaldo - L’ondata di maltempo sull’Italia ha indotto la Protezione civile a diramare per la giornata di oggi un’allerta gialla per cinque regioni del Centro e del Sud, Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania e Calabr ... corrieredellacalabria.it

maltempo mareggiate danni lungomareMaltempo in Calabria, chiuso il lungomare di Fuscaldo per forte mareggiata - Il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, ha emesso un’ordinanza con cui ha disposto, come misura preventiva, la chiusura al traffico del lungomare a causa della mareggiata che é in corso nel centro del ... msn.com

maltempo mareggiate danni lungomareMaltempo, sul tirreno cosentino chiuse diverse strade che si affacciano sul mare - Il maltempo costringe diversi comuni ad azioni di prevenzione. rainews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.