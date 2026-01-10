Maltempo e mareggiate danni sul lungomare Di Cocco | Ora accelerare con gli interventi

Il maltempo e le mareggiate continuano a causare danni sul lungomare della provincia di Latina. Nonostante alcune fasi di parziale miglioramento, la situazione rimane critica. Di Cocco invita a accelerare gli interventi di manutenzione e tutela, per fronteggiare efficacemente gli effetti delle intemperie e preservare il patrimonio costiero della zona.

Il maltempo, anche se con qualche piccolo periodo di tregua, sembra non voler abbandonare la provincia di Latina in questo inizio di nuovo anno. Pioggia e vento si sono abbattuti in questi giorni anche sul territorio pontino e gli effetti delle ultime mareggiate sul lungomare di Latina si sono.

