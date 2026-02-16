Manuela Villa ignorata nel ricordo del padre Claudio a Domenica In | Ho provato ribrezzo basta ipocrisia e falsità

Manuela Villa si è sentita trascurata nel ricordo del padre Claudio a Domenica In, il 15 febbraio, e ha espresso il suo fastidio con parole dure. Durante la trasmissione, Mara Venier ha ricordato Claudio Villa con la moglie Patrizia e le figlie Andrea Celeste e Aurora, lasciando Manuela lontana dal centro dell’attenzione. La cantante ha dichiarato di aver provato ribrezzo e di non tollerare più ipocrisia e falsità in quelle occasioni. Un dettaglio che ha colpito è stato il suo commento sulla mancanza di rispetto nei confronti della sua memoria.