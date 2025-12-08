Da gennaio a ottobre 896 vittime sul lavoro | in Lombardia Veneto Campania ed Emilia-Romagna il maggior numero

Nel periodo da gennaio a ottobre, si sono registrate 896 vittime sul lavoro in Italia, con un incremento di incidenti mortali e in itinere. Le regioni più colpite sono Lombardia, Veneto, Campania ed Emilia-Romagna, che rappresentano le aree con il maggior numero di decessi e infortuni. Un quadro allarmante che evidenzia la persistenza delle criticità nel settore della sicurezza sul lavoro.

MESTRE – In dieci mesi si contano 657 infortuni mortali in occasione di lavoro e 239 in itinere. Lombardia, Veneto, Campania ed Emilia-Romagna sono le regioni con il maggior numero di vittime totali. Il settore più colpito resta quello delle Costruzioni. Le denunce di infortunio aumentano. “I numeri e le incidenze delle morti sul lavoro anche questo mese ci ricordano che la sicurezza sul lavoro è ancora una problematica irrisolta nella nostra Penisola. Nel 2025, infatti, da gennaio a ottobre le vittime totali sono 896. Rispetto allo scorso anno si contano 6 vittime in più, con oltre metà del Paese in zona rossa e arancione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Da gennaio a ottobre 896 vittime sul lavoro: in Lombardia, Veneto, Campania ed Emilia-Romagna il maggior numero

Da gennaio a ottobre già 900 vittime. La Lombardia è la regione con più vittime e denunce: 300 per infortunio o malattia professionale al giorno (e sono in crescita quelle nelle scuole)

