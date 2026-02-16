Mantova in festa | Nabuzardan il carnevale del drago colorato con mille persone e calzini spaiati

Nabuzardan, il carnevale del drago colorato, ha portato a Mantova oltre mille partecipanti e un grande drago di cartapesta, causando un grande fermento tra i cittadini. La manifestazione, arrivata alla sua 28ª edizione, ha attirato famiglie e appassionati di street art, che hanno assistito a sfilate, balli e tante maschere, tra cui molti calzini spaiati che hanno colorato le strade del centro storico.

Nabuzardan Infuoca Mantova: Un Carnevale di Mille Persone e un Drago Colorato. Mantova è stata invasa da un’ondata di colore e allegria lo scorso fine settimana, con oltre mille persone che hanno partecipato alla 28° edizione di Nabuzardan, il carnevale urbano ideato dall’associazione Segni d’infanzia. L’evento ha trasformato il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto, celebrando la creatività e l’inclusione attraverso un simbolico gesto di condivisione. Un Drago Tra le Vie del Centro Storico. Quest’anno, il racconto che ha guidato Nabuzardan era incentrato sul “Drago Soqquadro”, una figura che ha “surfato” tra le strade della città fino a raggiungere Piazza Alberti.🔗 Leggi su Ameve.eu Evento 2026 a Pordenone: la giornata contro il bullismo con i calzini spaiati Venerdì 6 febbraio 2026, a Pordenone si è svolta una giornata speciale contro il bullismo. Giornata dell’Inclusione: i colori della diversità si celebrano con l’evento dei Calzini Spaiati Venerdì 6 febbraio 2026, in molte città italiane si sono visti calzini spaiati indossati con orgoglio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nabuzardan a Mantova e tutte le feste di Carnevale in provincia; Nabuzardan 2026: Mantova festeggia il Carnevale in centro storico il 14 febbraio; Nabuzardan: il 14 febbraio torna il Carnevale a Mantova; Nabuzardan, il Carnevale di Mantova per le famiglie. Domenica festa di carnevale a Cerese (MN) https://www.mantovanotizie.com/feste-sagre/20260209-festa-di-carnevale-a-cerese-mn-15-2-2026.php #mantova #borgovirgilio facebook