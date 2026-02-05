Evento 2026 a Pordenone | la giornata contro il bullismo con i calzini spaiati

Venerdì 6 febbraio 2026, a Pordenone si è svolta una giornata speciale contro il bullismo. Le scuole e le piazze si sono riempite di ragazzi con calzini spaiati, simbolo di diversità e accoglienza. L’evento coinvolge tutto il Friuli, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza di rispettare le differenze. Molti studenti hanno partecipato, portando avanti un messaggio semplice ma forte: essere diversi non è un problema, ma una ricchezza.

**Un’idea semplice, ma potente: la giornata dei calzini spaiati a Pordenone e nel Friuli per combattere il bullismo** Venerdì 6 febbraio 2026, al via della Giornata dei calzini spaiati, in tutta Italia si celebra un simbolo di inclusione: un paio di calzini diversi tra loro, che non si abbinano, per dire che la diversità non è un errore, bensì un valore. A Pordenone, come in tante altre città, la giornata è stata accompagnata con particolare impegno da un’associazione no profit, l’associazione “Calzini Spaiati”, che da anni si occupa di portare avanti il messaggio di inclusione per famiglie con figli con ADHD, DSA o disturbi del comportamento.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Pordenone Bullismo La giornata dei calzini spaiati 2026 a Pordenone: l'idea per dire "no" a bullismo e esclusione Oggi a Pordenone si tiene la Giornata dei calzini spaiati, un evento che invita a riflettere contro il bullismo e l’esclusione. Dai villaggi al centro città, l'iniziativa dei "calzini spaiati" arriva anche a Villa Dante Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Pordenone Bullismo Argomenti discussi: CENERENTOLA; Verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027; 29/01/2026 - Pordenone: La Cassa incontra gli Iscritti. Risparmio Previdenziale, Welfare e politiche per i giovani e la famiglia.; Din Don Dow, il dissacrante spettacolo di Paolo Ruffini in arrivo a Pordenone, 1 febbraio 2026. SamuExpo 2026, Bini: Pordenone capitale della manifatturaSamuExpo conferma Pordenone e il Friuli Venezia Giulia come punto di riferimento nazionale e internazionale per la manifattura, un settore che sta tornando a crescere e a guardare con fiducia ai merc ... triestecafe.it CineArt 2026, a Pordenone tornano i workshop sui mestieri del cinemaA Pordenone torna CineArt 2026: workshop di cinema per giovani tra sceneggiatura, animazione e VFX ... nordest24.it Serie A2 Credem Banca – Regular Season 4ª giornata di ritorno Giornata che rafforza la leadership di Tinet Prata di Pordenone, sempre più solida al comando dopo il successo casalingo su Taranto. Alle spalle dei friulani, equilibrio totale nella zona playoff: facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.