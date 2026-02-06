Giornata dell’Inclusione | i colori della diversità si celebrano con l’evento dei Calzini Spaiati

Venerdì 6 febbraio 2026, in molte città italiane si sono visti calzini spaiati indossati con orgoglio. L’evento, ormai tradizione, punta a mettere in luce la diversità e l’accettazione attraverso un gesto semplice ma simbolico. Le persone di ogni età si sono unite nelle strade, nelle scuole e nei luoghi di lavoro per mostrare i propri calzini fuori dagli schemi, dimostrando che essere diversi è normale e bello.

**Lead – Articolo ""** Venerdì 6 febbraio 2026, in tutta Italia, si celebra la Giornata dei Calzini Spaiati. L'evento, ormai consolidato a livello nazionale, nasce da un'idea semplice: indossare due calzini diversi e non accoppiati, per celebrare la diversità, la differenziazione, la forza del singolo elemento. Il giorno, iniziato a partire da un'iniziativa della maestra Sabrina Flapp e dei suoi allievi della scuola elementare di Terzo d'Aquileia, è ormai una manifestazione simbolica, coinvolta in ogni parte del Paese.

