Monza scende in piazza | il corteo delle donne ma non solo contro il Ddl Bongiorno

A Monza si prepara un corteo domenica mattina. Donne e altre persone scendono in piazza per dire no al Ddl Bongiorno. Le organizzatrici vogliono far capire che il consenso non è un dettaglio e sono determinate a far ascoltare la loro voce. La città si anima di protesta, con cittadini che vogliono farsi sentire e difendere i propri diritti.

Il consenso non è un dettaglio. Lo ricordano le organizzatrici del corteo contro il Ddl Bongiorno che si svolgerà domenica mattina a Monza. Così che anche il capoluogo brianzolo si unisce a molte altre piazze italiane che, proprio in questi giorni, si stanno mobilitando contro la proposta di.

