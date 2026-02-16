Malpensa maxi sequestro di prodotti cinesi | 400 kg di pesce irregolare e rischi per salute e filiera agroalimentare

Alla dogana di Malpensa, lunedì 16 febbraio 2026, sono stati sequestrati oltre 400 chili di pesce proveniente dalla Cina, perché irregolare e potenzialmente dannoso per la salute. Questo grande carico, destinato a entrare in Italia senza i controlli adeguati, avrebbe potuto mettere a rischio i consumatori e la filiera alimentare locale. Gli agenti hanno scoperto che il pesce non rispettava le norme sanitarie europee e ha deciso di bloccarlo immediatamente.

Maxi Sequestro a Malpensa: 400 Chili di Pesce Cinese Irregolare Blocca le Importazioni. Un carico di oltre 400 chili di pesce proveniente dalla Cina è stato sequestrato alla Dogana di Milano-Malpensa lunedì 16 febbraio 2026. L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Capitaneria di Porto di Genova, ha rivelato irregolarità igienico-sanitarie e documentali sui prodotti ittici, oltre a violazioni riguardanti cosmetici e prodotti vegetali. Un Controllo di Routine Svela l’Irregolarità. La routine operativa all’aeroporto di Malpensa ha subito una svolta inattesa quando i militari della Guardia di Finanza, impegnati nei controlli di frontiera, hanno individuato anomalie nel carico di alcuni passeggeri in arrivo da Wenzhou, Cina.🔗 Leggi su Ameve.eu

