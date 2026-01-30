Fondi per inquilini morosi incolpevoli l' avviso del Comune

L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha aperto le domande per il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Chi ha problemi a pagare l’affitto può già presentare richiesta. L’avviso pubblico è stato approvato e ora si aspetta che i cittadini interessati si facciano avanti.

L'Amministrazione comunale a Nocera Inferiore informa che è stato approvato l'Avviso pubblico per l'accesso al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Il contributo Il contributo è rivolto ai nuclei familiari che, per cause indipendenti dalla propria volontà (perdita o riduzione del.

