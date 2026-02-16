Mamma Brignone rivela il segreto dei due ori di Federica | Non dargli importanza

"Non dare importanza al risultato": la madre di Federica Brignone racconta cosa c’è dietro i trionfi della figlia dopo il secondo oro a Milano-Cortina 2026, arrivato in gigante dopo il successo in Super-G. Un retroscena fatto di equilibrio, mentalità e gestione della pressione sull'infortunio subito che aiuta a capire il percorso dell’azzurra verso il doppio titolo olimpico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Federica Brignone ha vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Pechino, riprendendo il paragone con Alberto Tomba, che aveva fatto lo stesso nel 1994.

Federica Brignone ha conquistato due medaglie d'oro ai Giochi italiani, dimostrando di aver superato le difficoltà e di essere tornata in vetta.

Federica Brignone, chi è la mamma-campionessa Ninna Quario: la grande paura e la polemica con Sofia GoggiaFederica Brignone vince il secondo oro a Milano Cortina e fa impazzire mamma Ninna. Conosciamo la giornalista ed ex sciatrice, protagonista delle polemiche con Sofia Goggia ... libero.it

Brignone si emoziona e rivela cosa le ha detto Mattarella, poi scherza: Tutto troppo bello, sembra un fake...Federica racconta le sue emozioni dopo l'oro in SuperG alle Olimpiadi a Cortina: Il messaggio di Tamberi? Non ho letto nulla, ma lui sa cosa vuol dire ... corrieredellosport.it

MAMMA MIA FEDERICA BRIGNONE!! Secondo oro a queste #Olimpiadi straordinarie. Siamo davanti a una leggenda facebook

Se c’è una persona che può capire in questo momento la povera Lara Della Mea, è Ninna Quario, quarta nello slalom speciale a Lake Placid 1980 per soli 3 centesimi. Ninna Quario, la mamma di Federica Brignone. x.com