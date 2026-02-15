Federica Brignone la regina che è risorta | due ori la rivincita sul destino

Federica Brignone ha conquistato due medaglie d'oro ai Giochi italiani, dimostrando di aver superato le difficoltà e di essere tornata in vetta. La sciatrice, che aveva affrontato infortuni e momenti complicati, ha dimostrato tutta la sua determinazione sulla neve. La sua vittoria ha riempito di gioia il pubblico presente sugli impianti alpini, dove ha festeggiato con entusiasmo.

Federica Brignone è entrata nella storia con un sorriso che diventa l’immagine da copertina di questi Giochi italiani. La sua è la medaglia numero 20, quella che pareggia il record di Lillehammer, ma è anche la rivincita sul destino che meno di un anno fa sembrava averle tolto tutto. Invece le aveva tolto per restituirle ancora di più, perché alla vigilia di quest’Olimpiade non era ancora sicura di partecipare e invece adesso è qui con due medaglie d’oro al collo, un’impresa che nello sci era capitata solo ad Alberto Tomba, l’uomo che interrompeva anche il Festival con le sue imprese. Adesso Federica la inviteranno ancora a Sanremo, magari insieme a Francesca Lollobrigida e a Arianna Fontana, che non ha ancora finito di stupire. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Pechino, replicando il risultato di Alberto Tomba che conquistò due ori nello stesso evento.

A tre settimane dall’inizio dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, Federica Brignone fa il punto sulla sua situazione.

Federica Brignone è tornata

