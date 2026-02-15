Federica Brignone come Alberto Tomba | due ori nella stessa Olimpiade!
Federica Brignone ha vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Pechino, riprendendo il paragone con Alberto Tomba, che aveva fatto lo stesso nel 1994. La sua vittoria arriva dopo aver dominato sia nello slalom gigante che nella discesa libera, dimostrando di essere un’atleta completa. La campionessa italiana ha mostrato tutta la sua determinazione, affrontando le gare con lucidità e grande sicurezza. Con questa doppia vittoria, Brignone si unisce a un ristretto gruppo di sportivi italiani capaci di conquistare più medaglie d’oro nello stesso evento olimpico.
Conquistare due medaglie d’oro nella stessa edizione delle Olimpiadi Invernali è un’impresa per pochissimi eletti nella storia dello sport italiano: per riuscire nell’intento occorre disputare una disciplina che consenta di partecipare a più gare, ma soprattutto essere dei fenomeni acclarati e possedere la lucidità mentale, la fermezza, le doti tecniche e l’acume agonistico per fare la differenza nell’evento più importante in assoluto, quando conta davvero, nella gara secca che non ammette appelli. È così tanto difficile che tutte le condizioni necessarie si manifestino nello stesso evento: prima di oggi soltanto cinque atleti del Bel Paese erano riusciti a fare suonare l’Inno di Mameli per due volte nel giro di qualche giorno: Eugenio Monti (bob a 2 e bob a 4 a Grenoble 1968), Alberto Tomba (gigante e slalom a Calgary 1988), Manuela Di Centa (15 km e 30 km di sci di fondo a Lillehammer 1994), Enrico Fabris (1500 metri e staffetta di speed skating a Torino 2006), Francesca Lollobrigida (3000 e 5000 metri pochi giorni fa). 🔗 Leggi su Oasport.it
Brignone come Tomba, due ori nella stessa Olimpiade. Domina anche il gigante
Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Pechino, replicando il risultato di Alberto Tomba che conquistò due ori nello stesso evento.
Dopo Alberto Tomba, c'è solo Federica Brignone
Federica Brignone ha ottenuto un risultato storico, diventando la seconda atleta italiana a vincere due medaglie d’oro nello sci alpino alle Olimpiadi, dopo Alberto Tomba.
