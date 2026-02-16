Maltempo vigili del fuoco in prima linea anche con turni di 24 ore | Fns Cisl chiede rinforzi stabili

Il maltempo ha portato i vigili del fuoco a lavorare senza sosta, con turni di 24 ore, per gestire le emergenze. La Fns Cisl denuncia la mancanza di rinforzi stabili e chiede interventi più strutturati. Nelle ultime ore, le linee della sala operativa sono state completamente occupate, mentre gli operatori si sono trovati a intervenire in zone pericolose, spesso sotto la pioggia battente e con strade allagate.

Pagano denuncia il sottodimensionamento nella provincia di Messina dopo l'emergenza che ha congestionato la sala operativa. Alibrandi: fenomeni meteo sempre più frequenti e violenti, servono risorse adeguate Turni di 24 ore consecutive, linee della sala operativa congestionate, interventi senza sosta in contesti complessi e spesso rischiosi. L'ultima ondata di maltempo ha messo ancora una volta sotto pressione il territorio e il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impegnato a fronteggiare un numero straordinario di richieste di soccorso. A fare il punto è la Fns Cisl Messina, che ribadisce una criticità denunciata da tempo: la carenza strutturale di organico.