Maltempo vigili del fuoco impegnati senza sosta | il sindacato Cisal chiede attenzione su stipendi e organici

In un contesto di maltempo, i Vigili del Fuoco lavorano senza sosta per fronteggiare emergenze sempre più complesse. Il sindacato Cisal evidenzia le criticità legate a stipendi bassi, attrezzature insufficienti e organici ridotti, sottolineando l’importanza di un’attenzione concreta alle condizioni di chi garantisce la sicurezza pubblica. Un’analisi necessaria per migliorare il supporto a questa fondamentale componente del sistema di emergenza.

“Nonostante stipendi bassissimi, attrezzature carenti e organici insufficienti, i Vigili del Fuoco rimangono la spina dorsale del pronto intervento. In queste ore, il lavoro dei Vigili del Fuoco di Catania è incessante a causa dell’emergenza maltempo che continua a colpire la provincia etnea con.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Maltempo nel Perugino: Vigili del Fuoco impegnati in numerosi interventi, situazione in evoluzioneIl maltempo nel territorio del Perugino ha provocato diversi disagi, con i Vigili del Fuoco impegnati in molte operazioni di intervento.

Terribile incendio in Friuli, fiamme senza fine: vigili del fuoco impegnati per oreUn vasto incendio ha interessato l’area dell’alta Carnia in Friuli, con fiamme che si sono diffuse durante la notte, alimentate da vegetazione secca e terreni difficili da raggiungere.

