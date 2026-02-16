Maltempo straripa il Fiume Agnena e si allaga la Provinciale

Il forte temporale ha fatto straripare il Fiume Agnena, allagando la Provinciale che collega Caserta a Castel Volturno. La piena dell’acqua ha trasformato la strada in un fiume, creando problemi ai residenti che devono spostarsi in zona. Le piogge intense continuano a colpire la zona, aggravando la situazione e rendendo difficile il traffico.

Chiusa la Sp 158. Il sindaco Francesco Lavanga invita i cittadini alla prudenza e informa la Prefettura Il maltempo non accenna a dar tregua alla provincia di Caserta ed inevitabili sono i disagi per i cittadini. Le incessanti piogge hanno provocato lo straripamento dl fiume Agnena e l’esondazione ha allagato un tratto della SP 158 nel comune di Mondragone. “E’ necessario che vengano attivate con urgenza tutte le procedure e le manovre per la messa in sicurezza dell’area”, ha affermato il primo cittadino mondragonese. Poi l’appello del sindaco ai cittadini “alla massima prudenza e se possibile evitare il transito sulla Strada Provinciale 158 per tutelare l’incolumità pubblica e consentire agli enti preposti di operare in sicurezza”.🔗 Leggi su Casertanews.it

Il maltempo ha causato l’allagamento di un canile a Pagani, evidenziando le difficoltà affrontate dagli animali e le criticità legate alle condizioni meteorologiche.

Il maltempo ha colpito duramente Napoli, con la Riviera di Chiaia che si è trasformata in un vero e proprio fiume.

