Maltempo Italia | in Sicilia esonda il fiume Imera allerta gialla anche in Calabria Umbria e Sardegna
Il fiume Imera in Sicilia si è esondato a causa delle intense piogge di queste ore, allagando zone nelle vicinanze di Palermo. In Calabria, l’allerta gialla riguarda diversi comuni dopo che il maltempo ha provocato allagamenti e smottamenti. Anche in Umbria e Sardegna, le piogge persistenti stanno creando problemi alla viabilità e alle abitazioni. Le autorità invitano alla prudenza e monitorano costantemente la situazione.
Il maltempo continua a flagellare il Sud Italia, provocando criticità diffuse tra Sicilia, Calabria, Sardegna e Umbria. Piogge intense, raffiche di vento e corsi d'acqua in piena hanno messo a dura prova territori già segnati dalle precipitazioni dei giorni scorsi, con strade chiuse, famiglie evacuate e un costante monitoraggio da parte della Protezione Civile. La situazione più delicata si è registrata nelle ultime ore in provincia di Palermo, dove l'innalzamento del livello dei fiumi ha fatto scattare misure di emergenza.
Il fiume Imera è esondato in Sicilia a causa delle forti piogge, causando l'interruzione della statale 113 a Palermo.
Maltempo: allerta arancione in Calabria, gialla in Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria
Il maltempo ha causato una serie di problemi in Sardegna, dove tre ragazzi sono rimasti feriti nel Sassarese a causa di alberi caduti, mentre ad Alghero le scuole sono state chiuse per precauzione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
