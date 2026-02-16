Maltempo Italia | in Sicilia esonda il fiume Imera allerta gialla anche in Calabria Umbria e Sardegna

Il fiume Imera in Sicilia si è esondato a causa delle intense piogge di queste ore, allagando zone nelle vicinanze di Palermo. In Calabria, l’allerta gialla riguarda diversi comuni dopo che il maltempo ha provocato allagamenti e smottamenti. Anche in Umbria e Sardegna, le piogge persistenti stanno creando problemi alla viabilità e alle abitazioni. Le autorità invitano alla prudenza e monitorano costantemente la situazione.

Il maltempo continua a flagellare il Sud Italia, provocando criticità diffuse tra Sicilia, Calabria, Sardegna e Umbria. Piogge intense, raffiche di vento e corsi d'acqua in piena hanno messo a dura prova territori già segnati dalle precipitazioni dei giorni scorsi, con strade chiuse, famiglie evacuate e un costante monitoraggio da parte della Protezione Civile. La situazione più delicata si è registrata nelle ultime ore in provincia di Palermo, dove l'innalzamento del livello dei fiumi ha fatto scattare misure di emergenza.

Il maltempo ha causato una serie di problemi in Sardegna, dove tre ragazzi sono rimasti feriti nel Sassarese a causa di alberi caduti, mentre ad Alghero le scuole sono state chiuse per precauzione.

