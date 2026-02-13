Maltempo | allerta arancione in Calabria gialla in Puglia Sardegna Sicilia e Umbria

Il maltempo ha causato una serie di problemi in Sardegna, dove tre ragazzi sono rimasti feriti nel Sassarese a causa di alberi caduti, mentre ad Alghero le scuole sono state chiuse per precauzione. In tutta l’isola, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 500 interventi per rimuovere rami e alberi pericolanti, in un contesto di forte vento e pioggia.

Allerta maltempo arancione anche oggi in Calabria; gialla in altre quattro regioni: Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. Domenica atteso un miglioramento generale delle condizioni meteo. È di circa 500 interventi il bilancio delle operazioni effettuate dai vigili del fuoco in Sardegna nelle ultime due giornate. Piogge intense e forti raffiche di vento hanno colpito inizialmente la provincia di Nuoro, per poi estendersi a Sassari e successivamente anche a Cagliari e Oristano. Le squadre operative dei quattro comandi provinciali sono impegnate soprattutto nella messa in sicurezza di edifici con parti pericolanti, nella rimozione di alberi caduti e negli interventi per frane e smottamenti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Le previsioni meteo annunciano temporali intensi in diverse regioni italiane.

Il maltempo sta interessando diverse regioni italiane, con allerte di livello rosso in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria.

