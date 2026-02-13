Maltempo Sud e Centro travolti da mareggiate e venti furiosi | raffiche fino a 137 km h Un morto a Formello danni e Comuni isolati

Un uomo di 58 anni ha perso la vita a Formello, vicino Roma, quando una frana ha travolto la sua palazzina di tre piani, a causa di intense piogge e venti fortissimi. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 137 kmh, provocando danni ingenti e isolando alcuni Comuni del Sud e del Centro. Le mareggiate hanno sommerso strade e costoni, innescando ulteriori pericoli e interruzioni nelle zone già colpite dal maltempo.

Il maltempo torna a colpire a tre settimane dal ciclone Harry. A Formello, vicino Roma, una frana ha travolto una palazzina di tre piani, causando la morte di un uomo di 58 anni e il ferimento di due persone. Le piogge incessanti dei giorni scorsi hanno reso instabili i terreni e generato smottamenti pericolosi anche nei dintorni. (ARRIVA IL CICLONE DI SAN VALENTINO) Maltempo in Calabria Il Cosentino è tra le zone più colpite: Busento e Crati esondati, strade interne interrotte e famiglie isolate. A Cassano allo Ionio circa cinquecento residenti sono stati evacuati dalle frazioni più colpite. Elicotteri dei Vigili del Fuoco e squadre della Protezione Civile portano soccorso a chi è rimasto intrappolato dalle acque, in una situazione di emergenza diffusa. 🔗 Leggi su Leggo.it

Dopo giorni di stabilità, l'Italia si prepara a un cambiamento climatico con venti da burrasca e raffiche fino a 80 kmh.

L’Italia sta affrontando una forte ondata di maltempo, con raffiche di vento che raggiungono i 100 kmh e onde fino a 7 metri.

