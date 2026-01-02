Claudia Pecoraro nuova Assessora della Regione Campania

Claudia Pecoraro è stata nominata nuova Assessora della Regione Campania. Con un focus su ambiente, diritti e politiche abitative, si impegna a promuovere iniziative volte allo sviluppo sostenibile e alla tutela dei cittadini. La sua esperienza è al servizio di un percorso di crescita equilibrata e inclusiva per la regione.

Claudia Pecoraro: al servizio della Campania con attenzione a ambiente, diritti e politiche abitative. Accolgo con profondo senso di responsabilità la nomina ad Assessora della Regione Campania con deleghe all’Ambiente, Ciclo integrato delle acque, Politiche abitative e Pari Opportunità. Ringrazio il Presidente Roberto Fico per la fiducia accordatami e per avermi chiamata a svolgere un incarico che considero prima di tutto un servizio verso la comunità campana. Assumo questo ruolo con la consapevolezza che casa, ambiente e diritti non sono temi separati, ma pilastri di una stessa idea di giustizia sociale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Claudia Pecoraro nuova Assessora della Regione Campania Leggi anche: Micillo (M5S Campania): “Buon lavoro all’assessora regionale Claudia Pecoraro” Leggi anche: Claudia Pecoraro nominata assessora regionale: "Lavorerò per garantire diritti reali" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Claudia Pecoraro nominata assessora regionale: Lavorerò per garantire diritti reali; Claudia Pecoraro, nuovo assessore regionale all’Ambiente, ospite a Radio Alfa; Claudia Pecoraro nominata assessora regionale: ambiente, casa e diritti al centro dell’azione della nuova Giunta Fico; Claudia Pecoraro nominata assessora regionale: 'Lavorerò per garantire diritti reali'. Claudia Pecoraro nominata assessora regionale: ambiente, casa e diritti al centro dell’azione della nuova Giunta Fico - Claudia Pecoraro nominata assessora della Regione Campania con deleghe ad Ambiente, Acque, Politiche abitative e Pari Opportunità nella nuova Giunta Fico. gazzettadisalerno.it

Claudia Pecoraro nominata assessora regionale: "Lavorerò per garantire diritti reali" - L'avvocata ha ricevuto dal Presidente della Regione, Roberto Fico, le deleghe all'Ambiente, al Ciclo integrato delle acque, alle Politiche abitative e alle Pari Opportunità ... salernotoday.it

Pecoraro, nuova assessora all’Ambiente della Regione: porterò nelle istituzioni la voce delle comunità - E' l'avvocata Claudia Pecoraro a sottolineare la scelta di "accogliere con profondo senso di responsabilità la nomina ad Assessora della Regione Campania con deleghe all'Ambiente, Ciclo integrato dell ... corriereirpinia.it

Soddisfazione nel M5S Campania per la nomina ad Assessore regionale di Claudia Pecoraro. Micillo: "A Claudia sono state affidate deleghe fondamentali per il futuro della Campania". Auriemma: "Ambiente centrale con Pecoraro" - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.