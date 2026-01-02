Claudia Pecoraro nuova Assessora della Regione Campania

Claudia Pecoraro è stata nominata nuova Assessora della Regione Campania. Con un focus su ambiente, diritti e politiche abitative, si impegna a promuovere iniziative volte allo sviluppo sostenibile e alla tutela dei cittadini. La sua esperienza è al servizio di un percorso di crescita equilibrata e inclusiva per la regione.

Claudia Pecoraro: al servizio della Campania con attenzione a ambiente, diritti e politiche abitative. Accolgo con profondo senso di responsabilità la nomina ad Assessora della Regione Campania con deleghe all’Ambiente, Ciclo integrato delle acque, Politiche abitative e Pari Opportunità. Ringrazio il Presidente Roberto Fico per la fiducia accordatami e per avermi chiamata a svolgere un incarico che considero prima di tutto un servizio verso la comunità campana. Assumo questo ruolo con la consapevolezza che casa, ambiente e diritti non sono temi separati, ma pilastri di una stessa idea di giustizia sociale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

