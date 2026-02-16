Maltempo e dissesti idrogeologici assessora Zabatta | Regione subito operativa con interventi su tutto il territorio

L’assessora Zabatta ha annunciato che la Regione Campania interviene subito per affrontare i danni causati dal maltempo e dai dissesti idrogeologici. La decisione deriva dalle numerose verifiche sul territorio, compiute dal Genio Civile e dalla Protezione Civile, per valutare i danni causati dagli ultimi temporali. Durante i sopralluoghi, sono stati individuati numerosi punti critici, tra cui frane e allagamenti in alcune zone della provincia di Napoli.

Tempo di lettura: 4 minuti “Sono numerosi i sopralluoghi effettuati dalla Regione Campania attraverso il Genio Civile e la Protezione Civile regionale per supportare i Comuni nel fronteggiare le criticità determinate dagli ultimi eventi meteorologici. I tecnici regionali hanno effettuato verifiche tecniche a Castellammare di Stabia, dove una frana, in via Vena della Fossa, ha interessato il piazzale e le strutture di recinzione perimetrali di un edificio; a Marano di Napoli dove ha ceduto un muro di contenimento nel centro storico determinando sgomberi; a Bacoli e Monte di Procida in area flegrea; a Castelvolturno e a Giugliano dove si sono determinate esondazioni alla foce del fiume dovute anche alle forti mareggiate che hanno compresso il flusso di uscita delle acque; nonché in cinque comuni del Cilento (Pollica, Casalvelino, Vibonati – frazione di Villammare, Sapri e Pisciotta)”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

