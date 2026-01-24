Crollo Casoria l’assessora Zabatta | Dalla Regione sostegno ai cittadini

Dopo il crollo a Casoria, l’assessora Zabatta annuncia il sostegno della Regione. Sono stati stanziati fondi per assistenza ai cittadini, includendo la distribuzione di generi di prima necessità e il supporto idrico tramite autobotti. Sul sito operano ancora 85 persone tra volontari e personale tecnico, pronti a intervenire per garantire la sicurezza e le esigenze di chi è stato evacuato.

"Una misura di sostegno economico al Comune di Casoria per garantire la sistemazione degli sfollati, la distribuzione di generi di prima necessità – abbigliamento, prodotti per l'igiene personale e intimo – alle persone sgomberate, due autobotti ancora presenti per la fornitura di acqua, qualora dovessero rendersi necessari nuovi interventi tecnici con conseguente interruzione idrica, 85 operatori ancora sul posto tra volontari della Protezione civile della Regione e personale della SMA Campania". L'assessora alla Protezione civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, illustra così gli interventi che la Regione Campania sta garantendo ai cittadini di Casoria a supporto del Comune.

