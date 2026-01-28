Pesca e acquacoltura | assessora Zabatta riunisce il tavolo azzurro

La Regione Campania ha deciso di mettere intorno a un tavolo tutti i protagonisti del settore ittico. Questa mattina, l’assessora Fiorella Zabatta ha convocato il Tavolo Azzurro, un organismo che riunisce rappresentanti di pescatori, aziende e istituzioni. Lo scopo è discutere delle sfide e delle opportunità del comparto, che negli ultimi tempi ha affrontato diverse difficoltà. Zabatta ha sottolineato l’importanza di ascoltare le esigenze del settore e di lavorare insieme per trovare soluzioni concrete.

