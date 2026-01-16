Farmacia chiusa a Roccaforte del Greco Spi Cgil sollecita ripristino urgente del servizio
La chiusura dell’unica farmacia a Roccaforte del Greco rappresenta un problema importante, in particolare per gli anziani che dipendono dai servizi sanitari essenziali. Spi Cgil sollecita un intervento urgente per il ripristino del servizio, al fine di garantire l’assistenza fondamentale alla popolazione locale. La continuità di questa struttura è fondamentale per la salute e il benessere della comunità, soprattutto in situazioni di emergenza o necessità immediata.
Rappresenta un problema gravissimo soprattutto per gli anziani la chiusura dell'unica farmacia di Roccaforte del Greco. Lo evidenzia Spi Cgil area metropolitana di Reggio Calabria esprimendo piena solidarietà e vicinanza ai cittadini del comune ionico e al sindaco Domenico Penna per la situazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Cresce la preoccupazione per la chiusura della farmacia a Roccaforte del Greco, l’appello di Penna
Leggi anche: A quattro anni dall'incendio che la distrusse, ricostruita la baita a Roccaforte del Greco
Cresce la preoccupazione per la chiusura della farmacia a Roccaforte del Greco, l’appello di Penna; Roccaforte del Greco, l’appello del sindaco Penna: ‘Riaprire al più presto l’unica farmacia del paese’; Farmacia di Roccaforte del Greco, il sostegno dello SPI CGIL: ‘Indispensabile punto di riferimento sanitario e umano’; Farmacia, chiusura a Roccaforte del Greco.
Farmacia chiusa a Roccaforte del Greco, il Sindaco Penna scrive alle autorità: “emergenza sanitaria” - Il Sindaco di Roccaforte del Greco, Domenico Penna ha inviato un lettera al Prefetto di Reggio Calabria; all’ASP di Reggio Calabria Struttura Complessa Assistenza Farmaceutica Territoriale; all’Ordine ... strettoweb.com
Roccaforte del Greco, l’appello del sindaco Penna: ‘Riaprire al più presto l’unica farmacia del paese’ - "Un'emergenza sanitaria sta colpendo la nostra comunità" la lettera del Primo Cittadino ad ASP, Prefettura ed Ordine dei farmacisti ... citynow.it
Farmacia di Roccaforte del Greco, lo SPI CGIL: "Occorre scongiurare la chiusura" - “Lo SPI CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria esprime piena solidarietà e vicinanza ai cittadini di Roccaforte del Greco e al sindaco Domenico Penna per la grave situazione venutasi a creare a ... reggiotv.it
: la nostra farmacia resterà chiusa. Giovedì 15 gennaio. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.