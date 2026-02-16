Un malore prima della messa Donna muore in chiesa a 71 anni
Una donna di 71 anni è morta in chiesa a Prato dopo aver avuto un malore improvviso mentre partecipava alla messa. La donna si sentiva bene fino a pochi istanti prima, poi si è accasciata sui banchi, lasciando tutti senza parole. I soccorsi sono arrivati subito, ma non sono riusciti a salvarla.
Prato, 16 febbraio 2026 – Malore improvviso in chiesa prima della messa: purtroppo per una donna di 71 anni non c’è stato niente da fare. E’ successo ieri mattina a Vaiano, alla Badia di San Salvatore. Mancavano pochi minuti all’inizio della messa delle 10.30, quando la signora si è sentita male e si è accasciata sui banchi della chiesa. I fedeli presenti hanno subito chiesto aiuto: è stato immediato l’arrivo di un’ambulanza della Misericordia di Vaiano con infermiere a bordo, che ha provato a lungo le manovre di rianimazione e poi è arrivata anche un’automedica da Prato. La donna purtroppo è morta sotto gli occhi dei fedeli: il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
