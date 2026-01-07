Non torna a casa il figlio va a cercarlo | Antonio è morto per un malore improvviso

Antonio non è tornato a casa, spingendo il figlio a cercarlo. È stato colto da un malore improvviso lungo le colline di San Michele di Gardone Riviera, che gli è stato fatale. La sua scomparsa ha sconvolto la comunità, lasciando un vuoto inaspettato. Un evento che ricorda quanto possa essere sottile il confine tra una giornata ordinaria e un tragico imprevisto.

Una giornata come tante altre, iniziata con un’abitudine semplice, si è trasformata in tragedia sulle colline di San Michele di Gardone Riviera. Antonio Bonzanini, 71 anni, conosciuto da tutti come “Bosco”, ha perso la vita dopo essersi sentito male mentre si trovava fuori casa per raccogliere. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Non torna a casa, il figlio va a cercarlo: Antonio è morto per un malore improvviso Leggi anche: Malore improvviso nel giardino di casa, morto 55enne Leggi anche: Addio a Floyd Roger Myers, morto a 42 anni per infarto l'attore di 'Willy il principe di Bel-Air', il malore improvviso mentre era in casa Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Genitori usciti in pigiama per cercare i figli, ragazzi sfigurati, lo scenario da guerra: vi racconto la notte della strage da Crans-Montana; “Achille Barosi, il brindisi a casa e poi al bar con gli amici. È rientrato per cercare il telefono: una notte maledetta”; Andrea Rossi, raccolta fondi per aiutare la famiglia del pescatore scomparso. Il figlio: «Non ci diamo pace, continuiamo a cercarlo»; Il papà di Kean, 16enne liceale di Milano: “C’è il dna, mio figlio è grave ma vivo. Quella notte al telefono piangeva: ‘Ho paura, venite’”. Incendio a Treppo Carnico, anziano torna a casa accompagnato dal figlio e trova l'abitazione in fiamme: il rogo innescato dal malfunzionamento della stufa - Un violento incendio è divampato nella serata di domenica 30 novembre, poco dopo le 20, in un'abitazione di via Roma 7 a Treppo ... ilgazzettino.it “Torna a casa Betty”, e così è stato: la cagnolina era scappata la notte di Capodanno dal giardino di casa, a Palo del Colle. Matteo, il suo padrone, non si è perso d’animo: appelli social, catene di condivisioni per ritrovarla e ricerche disperate, anche con il dro - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.