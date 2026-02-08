Malore improvviso muore giovane imprenditore

La comunità di Somma Vesuviana è sotto shock. Giuliano Cefalo, un giovane imprenditore di soli 32 anni, è morto improvvisamente a causa di un malore. La notizia ha lasciato senza parole amici, familiari e colleghi, che si sono stretti intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

La prematura scomparsa di Giuliano Cefalo, un giovane imprenditore di trentadue anni, ha gettato nello sconforto l'intera comunità di Somma Vesuviana. Il tragico evento si è consumato mentre il giovane praticava sport, un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo, strappando una vita piena di promesse e di entusiasmo. La notizia della sua morte, giunta nella tarda serata di oggi, 8 febbraio 2026, ha rapidamente fatto il giro della cittadina, lasciando sgomenti parenti, amici e una comunità intera che si stringe attorno al dolore dei suoi cari. Giuliano Cefalo era una figura conosciuta e stimata nel tessuto sociale ed economico di Somma Vesuviana.

