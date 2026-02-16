Malen trascina la Roma ma il Napoli non molla | 2-2 al Maradona e sorpasso alla Juve

Malen ha segnato due gol decisivi e ha portato la Roma a ottenere un pareggio contro il Napoli, ma il Napoli non ha rinunciato e ha ottenuto un risultato che permette di sorpassare la Juventus. La partita allo Stadio Diego Armando Maradona è stata intensa e ricca di emozioni, con entrambe le squadre che hanno lottato fino all’ultimo secondo. Il punteggio finale di 2-2 ha modificato le posizioni in classifica, dando nuovo slancio alle rivali di sempre.

La Roma consolida la zona Champions League al termine di una battaglia pirotecnica al "Maradona" che ridisegna gli equilibri dell'alta classifica. Nel posticipo della venticinquesima giornata, i giallorossi impattano 2-2 contro il Napoli, mancando per un soffio il colpaccio esterno. Protagonista assoluto della serata Donyell Malen, autore di una doppietta d'autore che aveva portato per due volte avanti i capitolini. La squadra di Antonio Conte ha però risposto colpo su colpo, prima con il gol dell'ex Leonardo Spinazzola e infine con la zampata decisiva di Alisson Santos all'82'. Il punto conquistato in Campania permette a Gian Piero Gasperini di operare il sorpasso sulla Juventus, portando la Roma in solitaria al quarto posto a quota 47 punti.