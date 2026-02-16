Malen Roma l’olandese ha già convinto tutti! La cifra per acquistarlo a titolo definitivo dall’Aston Villa
Donyell Malen ha conquistato la Roma dopo aver mostrato le sue qualità durante le prime partite e il club ha deciso di mettere sul tavolo una proposta concreta all'Aston Villa. La trattativa si è intensificata nelle ultime settimane, con il club giallorosso disposto a pagare una somma significativa per assicurarsi il suo cartellino. La cifra offerta potrebbe superare i 30 milioni di euro, includendo anche alcune clausole che potrebbero influenzare il trasferimento definitivo.
Roma, è fatta per l’arrivo di Malen dall’Aston Villa
La Roma ha ufficializzato l'acquisto di Donyell Malen dall'Aston Villa.
Malen, tifosi dell’Aston Villa furiosi sui social per la cessione dell’olandese
Donyell Malen, attaccante olandese, si è trasferito alla Roma, arrivando a Ciampino ieri sera intorno alle 22:15.
Argomenti discussi: Il fattore Malen, il bomber che mancava alla Roma: i numeri di un impatto da sogno; Donyell Malen è il nuovo attaccante perfetto per la Roma; Malen strega la Roma, bufera social sull'Aston Villa: Perché l'abbiamo venduto?; Roma, fa tutto Malen! Doppietta dell’olandese e quarto posto riacciuffato.
Malen sempre più primo slot: la Roma già dipende dai suoi bonus. Malen sta trascinando Gasperini e i fantallenatori e anche al Maradona ha suonato uno squillo forte e chiaro. Anzi, due: ennesima doppietta per l'ex Borussia Dortmund e Aston Villa.
Quanto guadagna Malen alla Roma: ingaggio, contratto e la cifra del riscatto. E' l'acquisto migliore di gennaio, i giallorossi stanno già pensando all'acquisto a titolo definitivo.
E se la ROMA avesse avuto MALEN da inizio stagione. Gasperini non ha dubbi: "Con lui avremmo qualche punto in più. La squadra aveva bisogno di un attaccante così. Veloce, calcia benissimo, sa scambiare con i compagni."
La #Roma per #Malen ha un diritto di riscatto a €25M #NapoliRoma