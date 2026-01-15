Malen tifosi dell’Aston Villa furiosi sui social per la cessione dell’olandese

Donyell Malen, attaccante olandese, si è trasferito alla Roma, arrivando a Ciampino ieri sera intorno alle 22:15. La sua cessione dall’Aston Villa ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi, con alcuni sui social che esprimono delusione o rabbia. L’arrivo di Malen segna un nuovo capitolo per il giocatore e per il club giallorosso, mentre le reazioni dei sostenitori continuano a essere condivise online.

Donyell Malen è un nuovo calciatore della Roma. L'attaccante olandese è arrivato a Ciampino nella serata di ieri, attorno alle 22:15, dando ufficialmente il via alla sua avventura in giallorosso. La trattativa si è chiusa in tempi rapidi, con la Roma che è riuscita a strappare l'ormai ex Aston Villa a una concorrenza folta, su tutte quella dell'Atlético Madrid, che sembrava addirittura aver prenotato un volo privato per l'attaccante. Frederic Massara, incassato il no di Giacomo Raspadori, si è fiondato immediatamente su Malen, riuscendo a sbloccare l'operazione con un prestito oneroso da 2 milioni di euro e un obbligo di riscatto fissato a 25 milioni in caso di qualificazione alle coppe europee.

L'arrivo di Donyell Malen a Ciampino: sorrisi, pollici in su e primi selfie con i tifosi per il nuovo attaccante della Roma facebook

Roma, Malen è a Ciampino: accoglienza dei tifosi #ASRoma x.com

