Roma è fatta per l’arrivo di Malen dall’Aston Villa
La Roma ha ufficializzato l'acquisto di Donyell Malen dall'Aston Villa. Il 26enne attaccante olandese si unisce alla squadra di Gian Piero Gasperini, proseguendo il mercato con l'obiettivo di rafforzare l'organico. Dopo l'arrivo di Robinio Vaz, questa operazione rappresenta un ulteriore passo nella costruzione della rosa per la stagione in corso.
(Adnkronos) – Dopo Robinio Vaz un altro attaccante arriva alla corte di Gian Piero Gasperini. La Roma ha chiuso con l'Aston Villa l'acquisto del 26enne olandese Donyell Malen. Secondo quanto riporta Sky Sport è infatti arrivato il via libera per il giocatore che è atteso già in serata nella Capitale. Prestito oneroso a 2 milioni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Roma-Malen, c’è l’intesa con l’Aston Villa
Leggi anche: Aston Villa, è fatta per l’arrivo di Madjo! La baby stella sedicenne arriva dal Metz: le cifre
Aston Villa è fatta per l’arrivo di Madjo! La baby stella sedicenne arriva dal Metz | le cifre.
Calciomercato: Malen, Baldanzi e l'intrigo Dragusin
ULTIM'ORA MERCATO Roma, è fatta per Donyell #Malen dall'Aston Villa: l'attaccante olandese è atteso oggi in Italia #SkySport #SkyCalciomercato x.com
Roma, fatta per Malen: chiuso il colpo dall'Aston Villa! https://www.calciostyle.it/serie-a/roma-fatta-per-malen-chiuso-il-colpo-dallaston-villafsp_sid=1898068 di Lorenzo Maffia facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.