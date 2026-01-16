Roma la chiamata di Gasperini che ha convinto Malen

Roma, la decisione di Donyell Malen di unirsi ai giallorossi è stata influenzata da una conversazione mirata con Gian Piero Gasperini. Una telefonata breve ma determinante, che ha contribuito a chiarire il percorso e le aspettative, portando Malen a scegliere la squadra capitolina. Questo scambio ha avuto un ruolo chiave nel suo processo decisionale, sottolineando l’importanza di un dialogo diretto e concreto nelle trattative di mercato.

C'è una telefonata precisa dietro la scelta di Donyell Malen di vestire la maglia della Roma. Breve, diretta, risolutiva. Dall'altra parte del telefono Gian Piero Gasperini: pochi minuti per chiarire ruolo, aspettative e centralità tecnica. È lì che l'operazione smette di essere un'ipotesi e diventa una scelta convinta. Il sì di Malen non nasce per mancanza di alternative. Nasce perché il progetto giallorosso gli offre ciò che cercava: continuità, responsabilità e una collocazione offensiva chiara. Prima della decisione finale, però, l'attaccante olandese ascolta chi conosce davvero il metodo Gasperini.

