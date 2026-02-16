Roma Gasperini ha un rammarico | Con Malen dal girone d’andata avremmo avuto qualche punto in più!

Da calcionews24.com 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gasperini si lamenta perché, con Malen in squadra fin dall’inizio, il suo Genoa avrebbe potuto ottenere più punti. Dopo il pareggio contro il Napoli, il tecnico ha spiegato che alcune decisioni avrebbero potuto cambiare il risultato. Ha anche aggiunto che il contributo dell’attaccante olandese avrebbe potuto fare la differenza fin dal girone d’andata.

Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Napoli, Conte commenta così il pareggio con la Roma: «Partita all’inglese, ai punti avremmo meritato noi. Stiamo onorando la maglia e combattendo per la città» Spinazzola riscrive una statistica dopo il gol in Napoli Roma: l’esterno sulle orme di Totti, De Rossi e Insigne! Cosa ha fatto al Maradona Pagelle Napoli Roma: Malen alieno, Spinazzola eterno. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

roma gasperini ha un rammarico con malen dal girone d8217andata avremmo avuto qualche punto in pi249
© Calcionews24.com - Roma, Gasperini ha un rammarico: «Con Malen dal girone d’andata avremmo avuto qualche punto in più!»

Gasperini: «Il secondo tempo ha avuto poco di una partita di calcio, in undici avremmo fatto meglio»

Torino-Roma, probabili formazioni: torna Ndicka dal 1?. Gasperini lancia Malen?

Torino e Roma si preparano alla sfida di campionato, dopo aver interrotto la serie di vittorie consecutive.

Gasperini dopo Torino-Roma: Malen ha le caratteristiche che cercavo

Video Gasperini dopo Torino-Roma: Malen ha le caratteristiche che cercavo
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Gasperini: 'Sono convinto che Malen farà tanti gol in questo campionato'; Le parole di Gasperini alla vigilia di Napoli-Roma; Dai rimproveri di Gasp alla titolarità: così Ghilardi ha conquistato la Roma; Roma, Gasperini: Troppe partite? Vorrei sempre fare le coppe. Con le big serve un salto di qualità.

roma gasperini ha unNapoli-Roma, Gasperini nel post partita: «Nei minuti finali ci vuole la giusta energia»Pensava di averla ripresa con il rigore realizzato da Malen, ma Gasperini, e la Roma, non avevano fatto i conti con Alisson Santos, che per la prima ... msn.com

Roma, Gasperini: Rammarico per il risultato, dobbiamo crescere. Non avevo dubbi su MalenPareggio importante da parte della Roma contro il Napoli, la compagine giallorossa ha dimostrato di essere una squadra compatta che è intenzionata a lottare fino alla fine per un posto in Champions Le ... msn.com