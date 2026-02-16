Roma Gasperini ha un rammarico | Con Malen dal girone d’andata avremmo avuto qualche punto in più!
Gasperini si lamenta perché, con Malen in squadra fin dall’inizio, il suo Genoa avrebbe potuto ottenere più punti. Dopo il pareggio contro il Napoli, il tecnico ha spiegato che alcune decisioni avrebbero potuto cambiare il risultato. Ha anche aggiunto che il contributo dell’attaccante olandese avrebbe potuto fare la differenza fin dal girone d’andata.
Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Napoli, Conte commenta così il pareggio con la Roma: «Partita all’inglese, ai punti avremmo meritato noi. Stiamo onorando la maglia e combattendo per la città» Spinazzola riscrive una statistica dopo il gol in Napoli Roma: l’esterno sulle orme di Totti, De Rossi e Insigne! Cosa ha fatto al Maradona Pagelle Napoli Roma: Malen alieno, Spinazzola eterno. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Gasperini: «Il secondo tempo ha avuto poco di una partita di calcio, in undici avremmo fatto meglio»
Torino-Roma, probabili formazioni: torna Ndicka dal 1?. Gasperini lancia Malen?
Torino e Roma si preparano alla sfida di campionato, dopo aver interrotto la serie di vittorie consecutive.
Gasperini dopo Torino-Roma: Malen ha le caratteristiche che cercavo
Argomenti discussi: Gasperini: 'Sono convinto che Malen farà tanti gol in questo campionato'; Le parole di Gasperini alla vigilia di Napoli-Roma; Dai rimproveri di Gasp alla titolarità: così Ghilardi ha conquistato la Roma; Roma, Gasperini: Troppe partite? Vorrei sempre fare le coppe. Con le big serve un salto di qualità.
Napoli-Roma, Gasperini nel post partita: «Nei minuti finali ci vuole la giusta energia»Pensava di averla ripresa con il rigore realizzato da Malen, ma Gasperini, e la Roma, non avevano fatto i conti con Alisson Santos, che per la prima ... msn.com
Roma, Gasperini: Rammarico per il risultato, dobbiamo crescere. Non avevo dubbi su MalenPareggio importante da parte della Roma contro il Napoli, la compagine giallorossa ha dimostrato di essere una squadra compatta che è intenzionata a lottare fino alla fine per un posto in Champions Le ... msn.com
Napoli-Roma: le formazioni ufficiali di Conte e Gasperini https://url-shortener.me/CTY2 facebook
#Roma, Gasperini: "Dobbiamo fare un salto tecnico nelle sfide con le grandi. Solo contro il #Milan abbiamo fatto un'ottima prestazione" #MilanPress x.com