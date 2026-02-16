Malattie rare una giornata per fare rete e guardare avanti

Il 22 febbraio, a Firenze, si svolge una giornata dedicata alle malattie rare, causata dalla difficoltà di diagnosi e cura. L’evento, che si terrà presso lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare dalle 10 alle 16, mira a mettere insieme esperti, pazienti e ricercatori per condividere esperienze e idee future. Un’occasione concreta per rafforzare le reti tra le diverse realtà coinvolte.

Firenze, 16 febbraio 2026 – Sarà una giornata di incontro, informazione e progettualità quella in programma domenica 22 febbraio dalle 10 alle 16, nella sede dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze. Il Forum Toscano Associazioni Malattie Rare a.p.s. promuove un appuntamento celebrativo dedicato alle malattie rare, organizzato in collaborazione con la storica struttura militare fiorentina, da sempre impegnata nella ricerca e nella produzione di farmaci per patologie prive di terapie specifiche. Lo Stabilimento, diretto dal comandante colonnello Arcangelo Moro, aprirà le proprie porte alle associazioni aderenti al Forum, che allestiranno stand informativi per raccontare attività, progetti e bisogni delle persone che convivono con una patologia rara.