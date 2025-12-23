Lotta alle malattie rare Amiloidosi cardiaca una rete tra ospedali e medicina di prossimità

L’amiloidosi cardiaca è una malattia rara che interessa il cuore, causando l’accumulo di proteine nel muscolo cardiaco e compromettendone la funzione. La diagnosi precoce e un percorso integrato tra ospedali e medicina di prossimità sono fondamentali per migliorare la gestione e la qualità di vita dei pazienti. La collaborazione tra strutture sanitarie rappresenta un passo importante nella lotta contro questa patologia.

Malattia rara, spesso poco conosciuta, ma dalle conseguenze importanti per chi ne è colpito, l'amiloidosi cardiaca colpisce il cuore provocando l'accumulo anomalo di proteine nel muscolo cardiaco, che con il tempo lo rende rigido e meno efficiente nel pompare il sangue. I suoi sintomi iniziali (affaticamento, fiato corto, palpitazioni, gonfiore alle caviglie) possono facilmente essere confusi con l'invecchiamento o altre forme di scompenso cardiaco, mentre segnali extra-cardiaci, come la sindrome del tunnel carpale bilaterale, possono aggiungere ulteriori indizi, ma spesso di difficile lettura.

Malattie rare, un patto tra Policlinico e Ingrassia per la cura dell’amiloidosi cardiaca e di “Fabry” - Il Policlinico Paolo Giaccone e l’Asp di Palermo hanno sottoscritto un protocollo d’intesa della durata triennale finalizzato a rafforzare e strutturare i percorsi assistenziali dedicati ai pazienti a ... mondopalermo.it

Malattie rare, intesa Policlinico "Paolo Giaccone" e Asp di Palermo - Policlinico "Paolo Giaccone" e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo hanno sottoscritto un protocollo d'intesa della durata triennale finalizzato a rafforzare e strutturare i percorsi assistenzia ... ansa.it

