Mal tempo in Calabria | Micheli sulla richiesta emergenza

A causa di un’ondata di maltempo molto intensa, la Calabria ha deciso di chiedere lo stato di emergenza nazionale. La regione ha subito nuovi danni, a pochi giorni dall’arrivo del Ciclone Harry, che aveva già provocato allagamenti e frane. Micheli ha annunciato questa richiesta, sottolineando che i danni sono diventati troppo gravi per essere gestiti normalmente.

Mal tempo in Calabria: la Regione chiede lo stato di emergenza nazionale. La Calabria è stata nuovamente investita da una violenta ondata di mal tempo, a pochi giorni dal passaggio del Ciclone Harry. Piogge intense, allagamenti e frane hanno colpito diverse aree del territorio, aggravando una situazione già critica e causando danni ingenti a infrastrutture, attività produttive e comunità locali. Di fronte alla gravità del quadro, il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha convocato con urgenza la Giunta regionale. Nel corso della riunione è stata deliberata la richiesta al Governo dello stato di emergenza nazionale, indispensabile per attivare rapidamente risorse e strumenti utili a fronteggiare gli effetti del mal tempo e sostenere i territori colpiti.