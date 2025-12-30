Manovra odg di De Micheli per una campagna informativa sulla fertilità
La manovra proposta da De Micheli include un ordine del giorno dedicato a una campagna informativa sulla fertilità. L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una maggiore consapevolezza sulle tematiche demografiche, fondamentali per il futuro del Paese. Un'iniziativa che mira a favorire un dialogo aperto e informato, contribuendo a contrastare la crisi demografica e le basse natalità.
«La lotta alla crisi demografica e alla natalità zero che affliggono l'Italia passa anche attraverso un'adeguata informazione». Lo afferma la parlamentare del Partito Democratico Paola De Micheli, che insieme ad alcune colleghe del centrosinistra ha firmato un ordine del giorno alla Legge di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
