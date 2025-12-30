Manovra odg di De Micheli per una campagna informativa sulla fertilità

La manovra proposta da De Micheli include un ordine del giorno dedicato a una campagna informativa sulla fertilità. L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una maggiore consapevolezza sulle tematiche demografiche, fondamentali per il futuro del Paese. Un'iniziativa che mira a favorire un dialogo aperto e informato, contribuendo a contrastare la crisi demografica e le basse natalità.

Fiducia sulla manovra alla Camera, ma restano i nodi che hanno spaccato la maggioranza. Ok agli odg della Lega su pensioni e flat tax giovani - Approvata la fiducia sulla legge di bilancio, ma le tensioni tra Lega e FdI su pensioni e sicurezza non si placano ... ilfattoquotidiano.it

Manovra, oggi l’approvazione definitiva alla Camera della legge di Bilancio - In Aula a Montecitorio ieri il testo blindato ha ricevuto la conferma della fiducia chiesta dal governo. tg24.sky.it

DIRETTA | Manovra, lo streaming dall'Aula della Camera #ANSA - facebook.com facebook

In manovra 200 mila euro alla neonata Fondazione Napolitano guidata da Veltroni. Proposta di FdI, firmata da tutti i gruppi. Anche dal M5s sempre contro «Re Giorgio». (Open) x.com

