Magia Tabanelli | più forte della lesione al crociato vince il bronzo nel Freeski Big Air

Magia Tabanelli ha conquistato il bronzo nel Freeski Big Air nonostante il grave infortunio al legamento crociato subito a novembre. La sciatrice bolognese ha dimostrato grande determinazione, gareggiando con una gamba dolorante e portando a casa il podio, superando numerosi ostacoli lungo il percorso. In gara, ha eseguito salti audaci che hanno impressionato gli spettatori, lasciando intravedere il suo spirito combattivo. Solo Meghan Oldham e Eiling Gu sono riuscite a tenerle testa, portando a termine una competizione molto serrata.

Era una lotta da Davide contro Golia là, sul trampolino gigante del Livigno Snow Park che si mangia l'aria e taglia il cielo. Solo che di Golia nella finale femminile del big air ieri sera ce n'erano almeno cinque, sciatrici freestyle straordinarie che hanno collezionato negli anni l'esperienza e la sicurezza delle più grandi. E di Davide c'era lei, la diciottenne azzurra Flora Tabanelli, al suo esordio olimpico nei Giochi di casa. Il palmares della bolognese, arrivata all'Olimpiade con il fratello maggiore Miro, anche lui sciatore freestyle qualificato per i Giochi, è però quello di una ragazza che nel cielo ha imparato presto a volare con sicurezza e stile: Flora è campionessa iridata in carica di big air, nonché detentrice del globo di cristallo generale e della specialità big air e campionessa olimpica giovanile di Gangwon 2024.