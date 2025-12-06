Corleone donna uccide la figlia disabile e si suicida Aveva perso il marito pochi mesi fa

Sul posto per le indagini i carabinieri e i sanitari del 118. Il marito della donna era un ex infermiere dell'ospedale dei Bianchi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Corleone, donna uccide la figlia disabile e si suicida. Aveva perso il marito pochi mesi fa

