Corleone uccide la figlia disabile e si suicida | aveva perso il marito qualche mese fa

-Articolo in aggiornamento- Un dramma nel dramma quanto accaduto nelle ultime ore a Corleone, in provincia di Palermo: una donna ha ucciso la figlia disabile per poi togliersi la vita impiccandosi. La vicenda è avvenuta nel centro storico del Paese, precisamente in via Sgarlata come riportano fonti de La Sicilia. Aperte le indagini. Dopo l'allarme sono intervenuti sul posto i carabinieri che si occupano delle indagini e i sanitari del 118. Come raccontato da chi la conosceva nel piccolo centro, la donna avrebbe perso il marito otto mesi fa, un ex infermiere dell'Pspedale dei Bianchi. A Corleone l'uomo è ricordato da tantissime persone per la sua bontà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Corleone, uccide la figlia disabile e si suicida: aveva perso il marito qualche mese fa

