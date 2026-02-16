Madonna del Conforto festa record In settantamila sfilano in Cattedrale Pizzaballa | La notte di guerra finirà
Nella giornata più affollata dell’anno, circa settantamila persone hanno partecipato alla festa di Madonna del Conforto, riempiendo la Cattedrale di Firenze. La folla si è radunata per assistere alla tradizionale processione, portando con sé un’atmosfera di devozione e allegria. Il direttore della Caritas locale, Pizzaballa, ha commentato che “la notte di guerra finirà”, offrendo un messaggio di speranza tra le voci di chi ha vissuto momenti difficili. Nel frattempo, Ferdinando I dei Medici, raffigurato nella statua all’angolo della chiesa, si mantiene impassibile
Lui non è in coda. Ferdinando I dei Medici, il signore un po’ impettito raffigurato nella statua all’angolo della Cattedrale, fa il vago, guarda verso il Comune, neanche fosse pure lui tra i papabili alla candidatura a sindaco. Ma è l’unico non in coda in una piazza che impazzisce per la Madonna del Conforto. Intorno alle 15 un serpentone impressionante di fedeli avvolge la statua e gli angoli del Duomo: centinaia di metri in coda, partenza dal portone di Palazzo Cavallo, avanti fino a tutto il Vescovado, poi su per le scale e ancoa avanti in una serpentina che inizia fuori e prosegue dentro le navate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Pizzaballa, notte di affreschi. Oggi guiderà le celebrazioni alla Madonna del Conforto
Il cardinale Pizzaballa ha trascorso la notte circondato dagli affreschi di Piero della Francesca, un momento che ha scelto per riflettere sul dolore legato alla perdita della sua terra e ai conflitti che la interessano.
Arezzo: Festa della Madonna del Conforto, un appello del vescovo a solidarietà e pace in tempi di guerra e lutto.
Il vescovo Andrea Migliavacca ha invitato i fedeli di Arezzo alla solidarietà e alla pace durante la celebrazione della Madonna del Conforto del 15 febbraio 2026, dopo che il conflitto nel mondo ha portato lutto e sofferenza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Celebrazioni per la Madonna del Conforto; Arezzo celebra la Madonna del Conforto: tutto il programma delle messe; Madonna del Conforto, inizia il fine settimana della festa più sentita; Arezzo: la Festa della Madonna del Conforto.
Madonna del Conforto, festa record. In settantamila sfilano in Cattedrale. Pizzaballa: La notte di guerra finiràCode infinite da Palazzo Cavallo fino alla Cappella. Al Pontificale un muro di cellulari e il debutto dei selfie. Tra le autorità il presidente Giani. Il cardinale: Impressionante partecipazione. La ... lanazione.it
Arezzo: la Festa della Madonna del ConfortoMessa Solenne in Duomo: Pizzaballa: Andare oltre lo sguardo sulle macerie; Migliavacca: Maria, porta tu pace e speranza in Terra Santa. Grande festa nella diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro per ... letruria.it
"La vita che abbiamo è per condividere". L'omelia del vescovo per la Madonna del Conforto x.com
OGGI SI FESTEGGIA LA MADONNA DEL CONFORTO La manifestazione della Madonna che portò agli Aretini il ”conforto” della liberazione dal terremoto, che da quindici giorni li terrorizzava, avvenne la sera del 15 Febbraio 1796, nella cantina del facebook