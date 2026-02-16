Madonna del Conforto festa record In settantamila sfilano in Cattedrale Pizzaballa | La notte di guerra finirà

Nella giornata più affollata dell’anno, circa settantamila persone hanno partecipato alla festa di Madonna del Conforto, riempiendo la Cattedrale di Firenze. La folla si è radunata per assistere alla tradizionale processione, portando con sé un’atmosfera di devozione e allegria. Il direttore della Caritas locale, Pizzaballa, ha commentato che “la notte di guerra finirà”, offrendo un messaggio di speranza tra le voci di chi ha vissuto momenti difficili. Nel frattempo, Ferdinando I dei Medici, raffigurato nella statua all’angolo della chiesa, si mantiene impassibile

Lui non è in coda. Ferdinando I dei Medici, il signore un po’ impettito raffigurato nella statua all’angolo della Cattedrale, fa il vago, guarda verso il Comune, neanche fosse pure lui tra i papabili alla candidatura a sindaco. Ma è l’unico non in coda in una piazza che impazzisce per la Madonna del Conforto. Intorno alle 15 un serpentone impressionante di fedeli avvolge la statua e gli angoli del Duomo: centinaia di metri in coda, partenza dal portone di Palazzo Cavallo, avanti fino a tutto il Vescovado, poi su per le scale e ancoa avanti in una serpentina che inizia fuori e prosegue dentro le navate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il cardinale Pizzaballa ha trascorso la notte circondato dagli affreschi di Piero della Francesca, un momento che ha scelto per riflettere sul dolore legato alla perdita della sua terra e ai conflitti che la interessano.

Il vescovo Andrea Migliavacca ha invitato i fedeli di Arezzo alla solidarietà e alla pace durante la celebrazione della Madonna del Conforto del 15 febbraio 2026, dopo che il conflitto nel mondo ha portato lutto e sofferenza.

