Pizzaballa notte di affreschi Oggi guiderà le celebrazioni alla Madonna del Conforto

Il cardinale Pizzaballa ha trascorso la notte circondato dagli affreschi di Piero della Francesca, un momento che ha scelto per riflettere sul dolore legato alla perdita della sua terra e ai conflitti che la interessano. La sua presenza tra le opere d’arte, in un monastero vicino a Gerusalemme, nasce dalla necessità di trovare pace dopo le recenti notizie di violenza e distruzione. Oggi guiderà le celebrazioni dedicate alla Madonna del Conforto, un evento che si svolgerà nel pieno rispetto delle tradizioni.

L'altra notte lo hanno visto immergersi tra i colori di Piero. Il cardinale Pizzaballa ha alle spalle il dolore profondo per la morte e la guerra della sua terra. Ma non fugge davanti alle guerre del passato, meglio se affrescate come nel capolavoro di San Francesco. La stessa San Francesco dove ieri ha lasciato tutti con il fiato sospeso per il suo racconto: che oggi riverserà in Cattedrale. Alle 10.30 sarà il Patriarca, l'uomo che tanti avevano pronosticato Papa, a celebrare il rito solenne della Madonna del Conforto. Lo farà in un 2026 diverso da tutti gli anni precedenti. Per l'attesa del personaggio e dell'omelia che regalerà agli aretini.