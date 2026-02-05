Nuovi MacBook Pro M5 arrivano con ritardo rispetto a previsioni macOS 26.3

I nuovi MacBook Pro con chip M5 non sono ancora arrivati, nonostante le attese. Apple ha trovato qualche intoppo e i modelli sono ancora lontani dal lancio ufficiale. Nel codice di macOS 26.3 sono spuntati alcuni indizi che indicano che il rilascio potrebbe essere più avanti del previsto. Per ora, i fan della mela devono aspettare ancora un po’ prima di mettere le mani sui nuovi portatili.

**Un nuovo Mac, con un nuovo chip: l’arrivo dei MacBook Pro M5 si avvicina con i primi indizi nel codice di macOS 26.3** Sembra ormai certo: Apple sta per presentare i suoi nuovi MacBook Pro, dotati dei processori M5, e l’annuncio arriverà probabilmente entro le prossime settimane. Le prime conferme sorgono proprio dal codice di macOS 26.3 Release Candidate, uno strumento fondamentale per i programmatori e per lo sviluppo interno del sistema operativo. In particolare, due identificativi unici – T6051 e T6052 – hanno attirato l’attenzione degli esperti, poiché sembrano indicare la presenza dei chip M5 Max e M5 Ultra.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su MacBook Pro M5

La Apple si prepara a lanciare i nuovi MacBook Pro con i processori M5 Pro e Max.

NUOVO MacBook PRO M5 Recensione e vs. M4 e M4 Max

Ultime notizie su MacBook Pro M5

Argomenti discussi: Quando arrivano i nuovi MacBook, la data dell'evento Apple; Apple ha rimandato il lancio dei MacBook con M5 Pro e Max per gli ultimi rumor; MacBook Pro M5 Pro e Max in arrivo: qualcosa non torna; MacBook Pro M5 Pro e M5 Max sono già nei magazzini.

