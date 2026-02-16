Maceratese ko a L’Aquila Zona playout a un punto

1927 1 MACERATESE 0 (3-5-2): Michielin, Tavcar, Tomas, Brunetti, Astemio (24’ pt Cioffredi), De Grazia (1’ st Konate), Vecchione (1’ st Mantini), Carella (35’ st Tourè), Trifelli, Sparacello, Di Renzo (41’ st Pandolfi). All: Chianese. MACERATESE (4-3-3): Gagliardini, Perini (40’ st Arbusti), Morganti (27’ st Mastrippolito), Lucero, Siniega, De Angelis, Ambrogi (37’ st Marchegiani), Ciattaglia, Marras (34’ st Cirulli), Osorio, Ciabuschi (20’ st Gagliardi). All: Possanzini. Arbitro: Fermo di Torre Annunziata. Rete: Sparacello 37’ st. Note: spettatori 1000 circa. Ammoniti Astemio, Tomas, Tavcar, Konate, Mantini, Trifelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I Baskérs sono ora in zona playout dopo la sconfitta per 59-64 contro il Bramante Pesaro.

Questa mattina la squadra di Macerata ha affrontato l’esame a L’Aquila, dove ha incontrato una delle avversarie più forti del campionato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il solito copione: Maceratese ko con un gol di testa nel finale. La zona play-out è solo a un punto; Buona la prima per L’Aquila targata Chianese. Maceratese ko 1-0; Serie D, 24^giornata: l'Ancona liquida il Chieti, il Fossombrone crolla al 98' con il Teramo. Pari Vigor e Maceratese ko; SERIE D. Exploit del Teramo, ma per la Maceratese è un ko che brucia.

Esordio vincente per Chianese, L’Aquila supera la Maceratese 1 a 0Grazie al 14° centro stagionale di Sparacello, L’Aquila vince contro la Maceratese alla prima di mister Chianese. laquilablog.it

L’Aquila-Maceratese: diretta live e risultato in tempo realeDiretta L’Aquila-Maceratese di Domenica 15 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net

L'Aquila 1927 - Maceratese: 1 a 0. Le immagini della partita con le foto di Luca Pitone - facebook.com facebook

Maceratese e Recanatese tornano a mani vuote dalle trasferte rispettivamente di L'Aquila e Ostia Mare. In Eccellenza, il Trodica vince lo scontro diretto con... x.com