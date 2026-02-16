Maceratese ko a L’Aquila Zona playout a un punto
La Maceratese ha perso contro L’Aquila, una sconfitta che mette i biancorossi in una posizione difficile in classifica. La squadra di casa ha segnato il gol decisivo al 24’ del primo tempo, complicando la corsa dei marchigiani verso la salvezza. La partita si è svolta in un clima teso, con i biancorossi che hanno cercato di reagire senza riuscire a cambiare il risultato. Ora, la zona playout è a un punto di distanza.
1927 1 MACERATESE 0 (3-5-2): Michielin, Tavcar, Tomas, Brunetti, Astemio (24’ pt Cioffredi), De Grazia (1’ st Konate), Vecchione (1’ st Mantini), Carella (35’ st Tourè), Trifelli, Sparacello, Di Renzo (41’ st Pandolfi). All: Chianese. MACERATESE (4-3-3): Gagliardini, Perini (40’ st Arbusti), Morganti (27’ st Mastrippolito), Lucero, Siniega, De Angelis, Ambrogi (37’ st Marchegiani), Ciattaglia, Marras (34’ st Cirulli), Osorio, Ciabuschi (20’ st Gagliardi). All: Possanzini. Arbitro: Fermo di Torre Annunziata. Rete: Sparacello 37’ st. Note: spettatori 1000 circa. Ammoniti Astemio, Tomas, Tavcar, Konate, Mantini, Trifelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
