Baskérs questo ko pesa Ora sono in zona playout

I Baskérs sono ora in zona playout dopo la sconfitta per 59-64 contro il Bramante Pesaro. La partita, combattuta e equilibrata, si è decisa negli ultimi minuti, con Pesaro che ha conquistato la vittoria dopo un match molto intenso. La squadra si trova in una fase difficile, ma ha ancora possibilità di recupero per migliorare la posizione in classifica.

Lottano, sgomitano, ma dalla battaglia lunga 40’ i Baskérs escono sconfitti e cadono per 59-64 (parziali 20-21; 31-33; 48-50) contro il Bramante Pesaro, finendo agguantati proprio dai pesaresi nel gruppo playout. È una sconfitta che pesa per la formazione forlimpopolese, agganciata e superata in virtù dello 0-2 negli scontri diretti, al termine di un match nervoso, caratterizzato da basse percentuali e da grande equilibrio. Nel 1° tempo, sono subito gli ospiti a mettere le mani sul timone del match, trascinati dalla regia dell’ex Unieuro Michele Ferri, che oltre a costruire per sé crea anche per gli altri (20 punti per lui alla fine). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Baskérs, questo ko pesa. Ora sono in zona playout Leggi anche: Massese, allarme rosso. Squadra in zona playout e ’povera’ nell’organico. Ora sono necessari rinforzi Leggi anche: Carpi chiude settimo. A +11 dalla zona playout Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LET’S GOOOOO Una vittoria che pesa 69-65 contro Bramante Pesaro e due punti fondamentali Al PalaSabetta vinciamo noi! #AirBasketItaliangas #ForzaAirBasket #Vittoria #CuoreAir #BasketLover - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.