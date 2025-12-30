Salmonella nelle telline | scatta il divieto di commercio e consumo di quelle raccolte a Maccarese

A seguito di analisi che hanno rilevato la presenza di Salmonella nelle telline raccolte a Maccarese, la Asl Roma 3 ha vietato il commercio e il consumo di questi molluschi nell'area. La misura, adottata per tutelare la salute pubblica, riguarda le telline provenienti dalla zona 2 di Maccarese, situata sul litorale di Roma.

