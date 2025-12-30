Salmonella nelle telline di Maccarese stop temporaneo a raccolta e consumo

È stato disposto un divieto temporaneo di raccolta e consumo delle telline di Maccarese, a causa della presenza di salmonella in alcuni campioni. La misura riguarda i molluschi provenienti dall’Area 2 di Maccarese e mira a tutelare la salute pubblica. La raccolta e la commercializzazione sono momentaneamente sospese fino a nuove comunicazioni ufficiali.

(Adnkronos) – Divieto temporaneo di raccolta, commercializzazione e immissione al consumo umano diretto di molluschi bivalvi vivi, telline, provenienti dall'Area 2 – Maccarese a causa della presenza di salmonella in alcuni campioni. Lo rende noto il Comune di Fiumicino riportando quanto comunicato dalla Asl Rm 3 e disposto con un'apposita ordinanza.

