Una risoluzione unitaria sulla sicurezza | la proposta di Meloni per spaccare le opposizioni

Questa mattina a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione ristretta tra i vertici di governo. Obiettivo: mettere a punto una risposta unitaria alla crescente ondata di violenza contro le forze dell’ordine. La proposta di Meloni mira a spaccare le opposizioni e a rafforzare le misure di sicurezza. La questione ha bisogno di decisioni rapide, anche se le tensioni politiche si fanno sentire.

Si è svolta questa mattina a Palazzo Chigi una riunione ristretta per fare il punto sui recenti gravi episodi di violenza contro le forze dell’ordine e sui provvedimenti da adottare a garanzia della sicurezza dei cittadini e dell’ordine pubblico. Insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al vertice hanno partecipato i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani (in collegamento da Palermo) e Matteo Salvini, i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa) e Carlo Nordio (Giustizia), i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, ma anche il capo della Polizia Vittorio Pisani, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo e il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Una risoluzione unitaria sulla sicurezza: la proposta di Meloni per spaccare le opposizioni Approfondimenti su Palazzo Chigi **Sicurezza: Calenda, 'risoluzione unitaria? La esamineremo senza pregiudizi'** Le opposizioni al presidente del Consiglio: "La seduta sulla sicurezza non è più rinviabile, in città cresce la preoccupazione" Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Palazzo Chigi Argomenti discussi: Meloni alle opposizioni, sulla sicurezza una risoluzione unitaria; UILCOM in Commissione Lavoro, Cantarella porta la vertenza Enel al Comune di Reggio Calabria · ilreggino.it; Assemblea parlamentare: il futuro della Groenlandia appartiene ai cittadini della Groenlandia e della Danimarca; Intelligenza artificiale e tutela del lavoratore nella più recente disciplina euro unitaria - IUS. Una risoluzione unitaria sulla sicurezza: la proposta di Meloni per spaccare le opposizioniDopo una riuonione a Palazzo Chigi con i capi di polizia e carabinieri (oltre ai ministri Tajani, Salvini, Piantedosi, Crosetto e Nordio) la premier lancia un appello a Schlein: votare insieme una ris ... ilfoglio.it Meloni alle opposizioni, sulla sicurezza una risoluzione unitariaLa premier Giorgia Meloni e il governo ribadiscono il pieno sostegno alle forze dell'ordine e, in questa delicata fase — anche alla luce delle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, ... ansa.it Treviso Provincia, Veneto | “Le Province tornino anche in Veneto”: la risoluzione di Marcon sui tavoli di Meloni, Fontana e La Russa facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.