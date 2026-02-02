Askatasuna opposizioni non si fidano di Meloni | no a voto su risoluzione unitaria

Le opposizioni italiane non si fidano di Giorgia Meloni e non vogliono votare una risoluzione unitaria. Nei giorni scorsi, dopo quanto accaduto a Torino, i partiti di opposizione hanno mantenuto il silenzio per molte ore, poi hanno espresso un no, anche se in modo diverso. La distanza tra i gruppi politici e la presidente del Consiglio si fa sempre più evidente.

Roma, 2 feb. (askanews) – Bocche cucite per lunga parte del pomeriggio, poi un sostanziale ‘no’, seppur in ordine sparso, è arrivato dalle opposizioni alla ‘mossa’ della premier Giorgia Meloni, seguita ai fatti di Torino. Una ‘mossa’ in cui era difficile non scorgere il tentativo di metterle in difficoltà, avendo peraltro la premier chiamato in causa direttamente la segretaria dem Elly Schlien. Il governo, dopo un vertice a palazzo Chigi sulla sicurezza, ha invitato i gruppi di minoranza a una “stretta collaborazione istituzionale” dando mandato ai “capigruppo di maggioranza” di “proporre la presentazione di una risoluzione unitaria in tema di sicurezza”, in occasione dell’informativa prevista per domani nei due rami del Parlamento – ma probabilmente al Senato slitterà – del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Askatasuna Opposizioni Una risoluzione unitaria sulla sicurezza: la proposta di Meloni per spaccare le opposizioni Questa mattina a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione ristretta tra i vertici di governo. Sicurezza, appello di Meloni all’unità. Ma le opposizioni non si fidano La premier Giorgia Meloni ha fatto un appello all’unità, chiedendo alle forze politiche di collaborare di più in un momento delicato. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Askatasuna Opposizioni Argomenti discussi: Corteo Askatasuna, vertice di governo sul nuovo decreto Sicurezza. Meloni: Risoluzione unitaria; Askatasuna, dimesso il poliziotto ferito. Meloni convoca riunione sulla sicurezza. Schlein: Non si strumentalizzi; Violenza al corteo per Askatasuna: quella rete europea dei violenti che si muove in cerca di scontri. I timori per il Ponte; Scontri a Torino a corteo Askatasuna, reazioni da Meloni a Mattarella. Askatasuna, opposizioni non si fidano di Meloni: no a voto su risoluzione unitariaRoma, 2 feb. (askanews) – Bocche cucite per lunga parte del pomeriggio, poi un ... msn.com Violenze per Askatasuna, la linea della procura di Torino: non contesterà il tentato omicidioSi valuta invece il reato di devastazione. I pm chiedono il carcere per i tre arrestati. Tra gli indagati nessun leader di Askatasuna. C’è il timore che ... torino.repubblica.it Tg3. . Dopo gli scontri al corteo per #Askatasuna, il governo studia la stretta sulla sicurezza. A palazzo Chigi oggi vertice in vista del Consiglio dei ministri di mercoledì. La premier Meloni fa appello alle opposizioni per “una stretta collaborazione istituzionale”. - facebook.com facebook Askatasuna, Meloni visita gli agenti feriti. Scintille con le opposizioni x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.