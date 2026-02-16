Lutto nella Polizia di Stato muore ex questore di Caserta

Domenico Masi, ex questore di Caserta, è morto all'età di 82 anni a causa di problemi di salute. Durante il suo incarico, tra il 1998 e il 2002, ha gestito importanti operazioni di sicurezza nella provincia, tra cui l’attenuazione delle tensioni legate alla criminalità locale. La sua morte rappresenta una perdita per le forze dell’ordine e per la comunità di Caserta.

Si è spento all'età di 82 anni Domenico Masi. A capo della questura casertana dal 1998 al 2002 Si è spento all'età di 82 anni l'ex questore di Caserta Domenico Masi. E' stato alla guida della questura casertana dal 1998 al 2002. E' entrato giovanissimo in polizia nel 1964. Dopo l'accademia a Roma e un breve periodo a Torino fu assegnatario alla questura di Napoli nel IV Reparto Mobile partenopeo. Nel 1998 approdò a Caserta alla guida della questura casertana fino al 2002 poi il trasferimento a Foggia alla Direzione Interregionale della Polizia di Stato per la Campania, Puglia, Basilicata e Molise.